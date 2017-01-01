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    Російський політолог розповів, коли Медведєва відправлять у відставку

    • Сьогодні, 16:14
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    Медведєва звільнять ближче до виборів президента РФ

    Відставка прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва вельми вірогідна, але ближче до президентських виборів. Таку думку висловив російський політолог, професор, керівник експертної групи «СОВА» і член громадської ради Будинку вільної Росії в Києві Михайло Савва, пише «Обозреватель».

    «Така відставка можлива. Вона можлива ближче до виборів президента РФ. По-перше, щоб підвищити його рейтинг. По-друге, Володимир Путін ніколи не поступається вимогам «вулиці», - зазначив він.

    За словами Савви, роль Медведєва мізерна з урахуванням дуже високих ставок в російському політичному тоталізаторі. «Адже йдеться про те, чи збережеться режим або паде. Але відправити Медведєва у відставку саме зараз невигідно», - підсумував політолог.

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