Російський політолог розповів, коли Медведєва відправлять у відставку

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Медведєва звільнять ближче до виборів президента РФ

Відставка прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва вельми вірогідна, але ближче до президентських виборів. Таку думку висловив російський політолог, професор, керівник експертної групи «СОВА» і член громадської ради Будинку вільної Росії в Києві Михайло Савва, пише «Обозреватель».

«Така відставка можлива. Вона можлива ближче до виборів президента РФ. По-перше, щоб підвищити його рейтинг. По-друге, Володимир Путін ніколи не поступається вимогам «вулиці», - зазначив він.

За словами Савви, роль Медведєва мізерна з урахуванням дуже високих ставок в російському політичному тоталізаторі. «Адже йдеться про те, чи збережеться режим або паде. Але відправити Медведєва у відставку саме зараз невигідно», - підсумував політолог.