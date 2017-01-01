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    Російський танкер залишив порт Одеси

    • Сьогодні, 21:20
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    Російський танкер &laquo;Граф&raquo;
    Російський танкер «Граф»

    Судно рухається в російський порт Азов

    Російський танкер «Граф» покинув Одеський морський торговельний порт. Про це повідомляє місцеве видання «Думська».

    Танкер «Граф» під прапором Росії, який більше доби знаходився в Одеському морському торговому порту, сьогодні після обіду залишив місце стоянки і вийшов у відкрите море.

    «У даний момент судно рухається в російський порт Азов і знаходиться на траверзі Чорноморська», - йдеться в повідомленні.

    За інформацією ЗМІ, в порту запевнили, що «Граф» не відвідував Крим, а заборона на заходи в українські порти стосується тільки тих суден під прапором Росії, які побували в портах окупованого півострова.

    Водночас, до прибуття в Одесу танкер встиг побувати в Ізмаїлі.

    Нагадаємо, російське судно зайшло в Одесу для проведення навантажувальних операцій. У Одеському загоні Морської охорони заявляли, що прикордонники тримають на особливому контролі всі судна під прапором РФ, це судно пройшло стандартну процедуру заходу в порт, і до нього претензій немає.

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