Російський журналіст Невзоров: Які проблеми, якщо ти хочеш жити і працювати в державі, вивчи її мову?

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Олександр Невзоров не побачив утисків російської мови в Україні

Російський журналіст Олександр Невзоров в інтерв'ю «Главкому» розповів, що не бачить проблеми в тому, що в Україні був ухвалений закон, що встановлює мовну квоту в радіоефірі. За його словами, Україна – це самостійна держава, яка має право визначати державною будь-яку мову.

Невзоров зазначив, що міф про постійні утиски російської мови в Україні не має такої вражаючої сили, бо його нав’язливо втовкмачували зі ЗМІ. Він пояснив, чому його текст про Зою Космодем’янську «Развесистая Зоя», який критикує радянські міфи, викликав резонанс у російських ЗМІ.

«Міфи вимагають більше часу. Аби виник міф, потрібно, щоб добре забулася реальність. Це закон утворення міфів. Доти, доки є реальні спогади або герої міфів існують, міф скластися не може. Це обов’язкова умова. Цей міф не має такої вражаючої сили, йому років 20, його нав’язливо втовкмачували зі ЗМІ. Що стосується міфу героя, то тут інша ситуація. Те, що він був знову відроджений, висунутий на передові позиції, теж дуже зрозуміло. Я нічого не маю проти якоїсь Зої. Але давайте визначимося, чи був режим, якому вона служила, злочинним, чи не був? Якщо це злочинний режим, то це автоматично записує до його спільників усіх, хто заради нього щось робив. Якщо це не злочинний режим, якщо вбивства мільйонів людей, Голодомор, знущання, доноси, допити не є злочинами, то давайте тоді визначимося, що це не злочинно. Тоді питань не буде», - пояснив російський журналіст.

Невзоров зазначив, що не бачить проблеми в тому, що в Україні був ухвалений закон, що встановлює мовну квоту в радіоефірі. Окрім того журналіст не побачив в цьому утисків російської мови в Україні.

«Чесно кажучи, я не бачу в цьому проблеми. Україна – це самостійна держава, яка має право визначати державною будь-яку мову. От захоче латинь утвердити державною – має право. Це внутрішній устрій України, це її біда, радість, до цього ні в кого не має бути жодних питань. Які проблеми, якщо ти хочеш жити і працювати в державі, вивчити її мову?», - заявив Невзоров.