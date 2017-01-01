Російський журналіст розповів, про що мав домовлятися Жилін у кафе «Ветерок»

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Євген Жилін

Журналіст розказав, що йому повідомив друг і компаньйон Євгена Жиліна

Журналіст російського опозиційного видання «Дождь» Сергій Єрженков розповів про результати розслідування вбивства сепаратиста Євгена Жиліна, повідомляє «Громадське радіо».

«Ми почали розслідування у вересні. Я зустрівся з другом і компаньйоном Євгена Жиліна, якого в різних джерелах називають по-різному. В українському розшуку він фігурує як Андрій Козир. У Росії (я так розумію, що він отримав російське громадянство) у нього прізвище Козирєв. Він був разом з Євгеном у фатальний для Жиліна вечір у ресторані «Ветерок», – зазначив він.

Журналіст уточнив, що заклад належить російському бізнесмену Новикову. Там збираються дуже впливові люди – політики, зірки шоу-бізнесу.

«Андрій Козир розповів, що у них було призначено зустріч. Це була вже третя за півроку зустріч, присвячена донецьким шахтам. Наскільки я зрозумів, Жилін пообіцяв людині, з якою вони мали зустрітися, що поклопоче за нього перед Захарченком і дозволить йому зайти на вугільний ринок Донецька. Але замість цієї людини був карикатурний персонаж з накладними вусами і в капелюсі з полями», – розповів журналіст.

За словами Єрженкова, Козир розповів, що вони прийшли, зробили замовлення. «Підійшов чоловік, який сидів за сусіднім столиком, і відкрив стрілянину. Самого Козиря поранили. Я зустрічався з ним через два тижні після цих подій, якщо мене не зраджує пам'ять», – уточнив він.

Як раніше повідомлялося, також Єрженков заявив, що ватажку «ДНР» Олександру Захарченку вдалося взяти під контроль не лише вугільні шахти на окупованих територіях, а й весь дрібний та середній бізнес регіону.