Захарченко підім'яв під себе весь малий те середній бізнес у «ДНР» – російський журналіст

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Олександр Захарченко

На окупованих територіях Донбасу також простежується вплив деяких українських олігархів, розповів журналіст

Ватажку «ДНР» Олександру Захарченку вдалося взяти під контроль не лише вугільні шахти на окупованих територіях, а й весь дрібний та середній бізнес регіону. Про це в інтерв'ю «Громадському Радіо» розповів російський журналіст опозиційного видання «Дождь» Сергій Єрженков.

За словами журналіста, йому це стало відомо від кількох джерел.

За словами Єрженкова, на окупованих територіях Донбасу також простежується вплив деяких українських олігархів. «Члени так званої ОЗУ «ЛЮКС» продовжують контролювати ринки Донецька. Друзі Жиліна (ватажок терористичної організації «Оплот», убитий в РФ) розповідали, що до нього приїжджало багато українських силовиків і бізнесменів», – розповів він.

Як повідомлялось, у Харкові після надходження офіційного підтвердження факту смерті лідера сепаратистської організації «Оплот» Євгена Жиліна було закрито порушені проти нього кримінальні провадження.