  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    РосЗМІ: Путін позапланово збирається здійснити візит у Париж

    • Вчора, 23:43
    • Розсилка
    Володимир Путін
    Володимир Путін

    Приводом для поїздки начебто стане відкриття виставки про Петра I у Версалі

    Президент Росії Володимир Путін 29 травня незаплановано відвідає Францію.

    Про це повідомляє російське видання «Комерсант» з посиланням на власні джерела.

    «Як стало відомо з поінформованих джерел у Парижі та Москві, 29 травня відбудеться незапланований візит у Францію президента Росії Володимира Путіна. Це дасть йому можливість особисто познайомитися з Еммануелем Макроном», - йдеться в публікації.

    Зазначається, що приводом для поїздки стане відкриття виставки про Петра I у Версалі. Джерело у Кремлі уточнило, що «візит буде насиченим» і не обмежиться урочистою церемонією у Версалі.

    За словами співрозмовника видання у Парижі, «важко собі уявити, що Путін відправився би до Франції, не отримавши згоди, що зустрінеться і познайомиться з новим президентом (Еммануелем Макроном)». 

    У свою чергу прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков не підтвердив і не спростував інформацію про плани Путіна відвідати Францію, додає «ТАСС». 

    «Ми своєчасно зробимо оголошення», - заявив Пєсков, коментуючи інформацію «Коммерсанта».

    Нагадаємо, що президент україни Петро Порошенко у Німеччині закликав до більш рішучих заходів проти Росії

    Читайте також
    Путін Франція Париж Еммануель Макрон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ