РосЗМІ: Путін позапланово збирається здійснити візит у Париж

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Володимир Путін

Приводом для поїздки начебто стане відкриття виставки про Петра I у Версалі

Президент Росії Володимир Путін 29 травня незаплановано відвідає Францію.

Про це повідомляє російське видання «Комерсант» з посиланням на власні джерела.

«Як стало відомо з поінформованих джерел у Парижі та Москві, 29 травня відбудеться незапланований візит у Францію президента Росії Володимира Путіна. Це дасть йому можливість особисто познайомитися з Еммануелем Макроном», - йдеться в публікації.

Зазначається, що приводом для поїздки стане відкриття виставки про Петра I у Версалі. Джерело у Кремлі уточнило, що «візит буде насиченим» і не обмежиться урочистою церемонією у Версалі.

За словами співрозмовника видання у Парижі, «важко собі уявити, що Путін відправився би до Франції, не отримавши згоди, що зустрінеться і познайомиться з новим президентом (Еммануелем Макроном)».

У свою чергу прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков не підтвердив і не спростував інформацію про плани Путіна відвідати Францію, додає «ТАСС».

«Ми своєчасно зробимо оголошення», - заявив Пєсков, коментуючи інформацію «Коммерсанта».

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