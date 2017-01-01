Розенко розповів про зміни у призначенні субсидій

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Павло Розенко

Віце-прем'єр розстрочку платежів на рік боргу

При скасуванні субсидії, громадянин може відновити її собі після погашення заборгованості. Про це повідомив в ефірі «112 Україна» віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

«Будь-яка сім'я може отримувати субсидію. У тому числі субсидію може отримати людина, яка має борг по сплаті за ЖКП... Ми зробимо розстрочку платежів на рік боргу, це буде спільно погоджено між підприємством, яке надає послуги, і громадянином України, і спокійно призначимо субсидію. Людина буде мати можливість спокійно розрахуватися з боргами і заплатити за субсидію. А уряд недавнім рішенням уточнив норму, коли може бути припинена субсидія. Тому що субсидія сьогодні захищає всіх. І середній чек по оплаті ЖКП та оплату за газ для людей, які отримують субсидію, не перевищує 10-12% їх доходів. Ми створили всі умови... Ми просимо, що ці невеликі платежі чоловік повинен платити. Тому ми говоримо, що мова йде про те, якщо людина не платить за субсидії понад 2 місяців, то вона не вимагає такої форми державної соціальної підтримки, як субсидія», - зазначив Розенко.

При цьому він зазначив, що навіть після того, коли людині скасують субсидію, вона може відновити собі виплату субсидії після того, як укладе додатковий договір для того, щоб погасити заборгованість.

«Ми, уряд, працюємо досить динамічно. Якщо ми побачимо, що наступний опалювальний сезон буде більш екстремальний, температура в Україні буде нижчою, ніж прогнозовані нами величини, ми в будь-який момент готові відкоригувати, у тому числі показники встановлення соціальних норм. Якщо їх буде не вистачати, ми в оперативному режимі зможемо при необхідності збільшити ці норми і автоматично перерахувати людям субсидії», - додав віце-прем'єр.

Як повідомляв «Главком», з 1 травня в Україні набули чинності зміни щодо призначення субсидій. Зокрема, Кабмін знизив соціальні нормативи на використання теплової енергії, електрики і газу, які встановлюються для розрахунку розміру субсидій для населення. Також субсидії не перепризначатимуть на наступний період тим, у кого є заборгованість за житлово-комунальні послуги за два місяці й більше