З 1 травня боржникам не даватимуть субсидію

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Українців інформуватимуть про призначення субсидій SMS-повідомленнями

Від 1 травня в Україні набули чинності зміни щодо призначення субсидій. Зокрема, Кабмін знизив соціальні нормативи на використання теплової енергії, електрики і газу, які встановлюються для розрахунку розміру субсидій для населення. Також субсидії не перепризначатимуть на наступний період тим, у кого є заборгованість за житлово-комунальні послуги за два місяці й більше. А тим, кому субсидії призначать, повідомлять про це з допомогою SMS чи на електронну пошту.

Відповідні зміни записані в урядовій постанові №300 від 26 квітня.

Ті, хто мають борг за комунальні послуги, все-таки матимуть шанс на отримання субсидії, якщо сплатять цей борг чи укладуть договір про його реструктуризації. Якщо ж боргу немає й інформація виявилася помилковою, то споживач повинен підтвердити це документально в структурний підрозділ з питань соціального захисту населення. Саме це відомство перед тим і розсилатиме «листи щастя» про непризначення субсидій божникам.

Кабмін також вніс до переліку послуг і товарів, що підлягають субсидіюванню, послуги транспортування та розподілу природного газу. Тобто так звану абонплату за газ в Україні таки введуть.

Місцева влада чи створені нею комісії відтепер можуть ухвалювати рішення про призначення житлових субсидій у випадках, що не передбачені чинними правилами. Проте фінансування таких субсидій здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Серед новацій і те, що під час призначення субсидій враховуються доходи членів сім'ї з урахуванням податку на доходи фізичних осіб, а до таких доходів належить допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

При цьому при розрахунку субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з урахуванням середньомісячного сукупного доходу осіб за чотири квартали (раніше - за попередній календарний рік), за два місяці до того, з якого призначається субсидія, а субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, виходячи з розміру доходу за попередній календарний рік.

Під час розрахунку субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на наступний період в травні для домогосподарств, які отримують субсидію в попередньому періоді, враховуються доходи за період від квітня минулого року до березня поточного року включно.

Кабмін також встановив соціальну норму житла для отримувачів субсидії, сім'я яких складається з одного або двох непрацездатних осіб, у розмірі 75 кв. м на домогосподарство.

Зазначимо, що від 1 травня в Україні почали автоматично перераховувати субсидії на наступний період у зв'язку з закінченням опалювального сезону.

Кабмін до того ж пообіцяв виплатити українцям до 700 грн за заощаджені житлово-комунальні субсидії. На урядовому сайті teplo.gov.ua зазначається, що компенсації отримають ті українці, які зекономили 150 кіловат електроенергії або 100 кубів газу, якщо вони використовувались для опалення. Аби отримати гроші необхідно від 1 липня до 1 вересня подати заяву в місцеве управління праці та соціального захисту населення. Як підрахували у Кабміні, субсидії монетизують 1,5 млн українським сім'ям. Компенсації обіцяють виплатити до 1 вересня.