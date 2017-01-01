Розенко вважає, що через витівку пранкера на «Євробачення-2017» потрібно оштрафувати охоронну фірму

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Під час виступу Джамали чоловік із прапором Австралії вирвався на сцену і зняв штани

Розенко підкреслив, що надання охоронних послуг було неякісним

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Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко виступає за застосування штрафних санкцій до охоронної фірми, яка допустила витівку українського пранкера Віталія Седюка під час фіналу міжнародного пісенного конкурсуЄвробачення-2017

Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

«Вибачення Джамалі за «непорозуміння" (м'яко кажучи) під час її виступу. Тут питання до приватної охоронної структури, яка була обрана забезпечувати дотримання порядку під час гала-концерту. Я думаю, що варто продумати варіант застосування штрафних санкцій за неякісне надання послуг», - зазначив він.

Також Розенко переконаний, що український оргкомітет «Євробачення-2017» повинен принести свої вибачення групі Onuka за те, що її виступ не зміг побачити український телеглядач, оскільки в цей час була показана реклама.

«Я думаю, що не тільки мені хотілося б знати автора цього «мудрого» управлінського рішення щодо запуску реклами під час виступу Onuka. І це незважаючи на те, що вже під час репетицій було видно, що саме виступ цієї групи буде справжньою окрасою і родзинкою Євробачення. Дисциплінарні стягнення за цей прикрий інцидент повинні бути застосовані», - зазначив він.

Водночас Розенко підкреслив, що, на його думку, Україна провела «Євробачення» на високому рівні.

Нагадаємо, під час виступу Джамали чоловік із прапором Австралії вирвався на сцену і зняв штани. Фаната одразу ж зняли зі сцени. Не зважаючи на інцидент, Джамала продовжила виступ.

Спочатку у соцмережах через прапор почали писати про те, що на сцену вибіг австралієць, але пізніше виявилося, що це скандальний журналіст Віталій Седюк.