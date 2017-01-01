Розлючений Трамп кинув трубку під час розмови з прем'єром Австралії

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Президент США Дональд Трамп

Президент США назвав телефонну розмову з Тернбуллом найгіршою з усіх, що у нього були

Президент США Дональд Трамп назвав телефонну розмову з прем'єр-міністром Австралії Малкольмом Тернбуллом найгіршим з усіх його бесід з іноземними лідерами. Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

Планувалося, що австралійський і американський лідери проговорять по телефону годину, проте Трамп кинув трубку на 25-й хвилині. Перед цим він встиг повідомити самого Тернбулла, що цей дзвінок - найгірший.

Як пише газета, Трамп розлютився, коли Тернбулл нагадав йому про зобов'язання з прийому біженців з Австралії. Ще за екс-президента США Барака Обаму було підписано угоду, згідно з яким США візьмуть кілька тисяч біженців з центру тимчасового утримання в Австралії.

Пізніше американський президент висловив своє обурення в Твіттері. «Ви можете в це повірити? Адміністрація Обами погодилася прийняти тисячі нелегальних іммігрантів з Австралії. Чому? Я вивчу цю чортову угоду», - написав Трамп.

За підсумками розмови з президентом США Тернбулл зазначив, що йому «нічого додати». «Ці бесіди проходять щиро, відверто, приватно. Якщо ви бачили повідомлення про них, мені нема чого до них додати», - сказав австралійський прем'єр.

Як раніше повідомлялось, багато американських психіатрів впевнені, що нинішній президент США Дональд Трамп страждає на розлад особистості, причому в особливій формі: злоякісного нарцисизму.