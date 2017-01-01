Американські психіатри поставили Трампу діагноз

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Дональд Трамп

Дональд Трамп страждає небезпечним психічним захворюванням і не здатний обіймати посаду президента, - психотерапевт

Багато американських психіатрів впевнені, що нинішній президент США Дональд Трамп страждає на розлад особистості, причому в особливій формі: злоякісного нарцисизму, повідомляє американська газета Independent.

Згідно з визначенням з психіатричного словника Кемпбелл, під «злоякісним нарцисизмом» розуміють суміш з нарцисизму, антисоціальних розладів особистості, агресії і садизму.

«Дональд Трамп страждає небезпечним психічним захворюванням і не здатний обіймати посаду президента», - стверджує практикуючий психотерапевт і автор терміна Джон Д. Гартнер. За його словами, «злоякісний нарцисизм відрізняється від звичайного нарцисизму і до того ж невиліковний».

Після обрання Трампа тисячі американських психологів приєдналися до руху «Психіатри проти трампізму». Нещодавно рух опублікував маніфест, в якому перераховуються риси, властиві психозу Трампа, а саме «політика пошуку козла відпущення і вигнання цілих груп людей, що вважаються небезпечними, включаючи іммігрантів і представників релігійних меншин, переслідування і висміювання конкурентів і критиків, культивування культу особи сильного правителя, який апелює до страхів і гніву; всілякі обіцянки вирішити наші проблеми в тому випадку, якщо ми будемо покладатися на нього». Всі експерти, як мовиться в статті, згодні з діагнозом злоякісного нарцисизму.

Однак, на думку фахівців, страшний не сам діагноз, а його вплив на поведінку Трампа. Наприклад, доктор Джул Фетрелл заявила американській газеті New York Daily News, що «нарцисизм сильно вплинув на здатність Трампа сприймати реальність, і тому переконати Трампа, використовуючи логіку, неможливо». На підтвердження своїх слів психолог наводить «протести трьох мільйонів американських жінок проти Трампа, а також аргументи радників, які вказували на те, що стратегія Трампа не працювала, але до яких Трамп так і не прислухався».

Тим часом ще в грудні три американських професора психіатрії, як додає Tagesanzeiger, звернулися з листом до чинного президента США Барака Обами, в якому просили направити Трампа на велике медичне і нейропсихіатричний обстеження. Серед симптомів, які хвилювали лікарів, були «завищена самооцінка, імпульсивність і гіперчутливість до образ, критики, а також очевидна нездатність бачити різницю між фантазією і реальністю».