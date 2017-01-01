Розробник онкопрепарату «Україн»: Влада Австрії конфіскувала у мене 268 тисяч ампул



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новицький стверджує, що його справу фальсифікують

Розробник препарату «Україн» Василь Новицький, засуджений в Австрії, в інтерв’ю «Главкому» розповів, що співпрацював з лідером «Свободи» Олегом Тягнибоком.

«Деякі люди брали ліки, він (Олег Тягнибок) сам лікар. Мій препарат дуже добре діє на дітей. Маю документовані випадки, фотографії, які показують, як він допоміг дітям. Лікар Тягнибок попросив мене тоді допомогти організувати в Україні клінічні студії. Я погодився. І після того почалася акція нищення, йому не дали це зробити. Це було 2011 року», – розповів він.

Новицький також зазначив, що його справу фальсифікують. «Один чоловік розповів мені про хворобу його дружини. Їй було 30 років. Я дав ліки – жінка прожила ще три роки. Потім написав схвально про ці ліки, про допомогу. А за деякий час заявив, що ліки їм не допомогли. Але ж я маю його попередній лист, в якому він зовсім по-іншому говорив», – каже Новицький.

За словами фармаколога, у нього забрали 268 тисяч ампул. «Чому це зробили? Тому що зростали у всьому світі докази дії цих ліків – в Америці, в Австралії, в Європі», – пояснив він.

Новицький також розказав, коли і чому переїхав в Австрію. «У 1976 році я переїхав до Австрії з СРСР, відтоді займаюся своєю науковою справою. Знаєте, як було у СРСР? Таке саме тепер в Австрії! Ви – ворог народу, шпигун тощо. За кілька років після переїзду отримав громадянство. Влаштувався працювати до університету, щоб мати можливість написати докторську роботу, науково працювати, мати доступ до лабораторії, приладів тощо… Ви подивіться, у світі «хімією» (хіміотерапією) заробляють мільярди євро, а результати – виживає після такої терапії лише 2% пацієнтів», – зазначив він.

Науковець додав, що в Україні у нього живуть дві сестри. Брати померли. Їхні діти також живуть в Україні.