Розвідка США назвала стратегічну мету Кремля в Україні

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Директор національної розвідки США Ден Коутс

Путін збереже тиск на Київ за кількома каналами, зазначили у розвідці США

Росія намагається всіма доступними їй засобами перешкоджати інтеграції України в ЄС.

Про це заявив директор Національної розвідки США Деніел Коутс на засіданні Комітету з питань збройних сил Сенату.

«За нашими оцінками, стратегічні цілі Москви в Україні – підтримання довгострокового впливу на Київ і зрив спроб України інтегруватися в західні інститути – залишаються незмінними в 2017 році. Путін, швидше за все, збереже тиск на Київ за кількома каналами, в тому числі шляхом активності РФ на сході України», – зазначив він.

Також, за його словами, Москва прагне «підірвати крихку економічну систему України і розділену політичну ситуацію, щоб створити можливості для відновлення і зміцнення російського впливу в процесі прийняття рішень в Україні».

Раніше директор національної розвідки США Ден Коутс заявив, що РФ перешкоджає інтеграції України в західні структури.

Джерело: Укрінформ