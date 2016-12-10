Розвідка США розсекретила більше 11 тисяч документів про Україну
- Сьогодні, 05:32
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Деякі з цих документів розсекречено тільки в січні 2017 року, а найстаріші датовані 40-и рокамиЦентральне розвідувальне управління США відкрило доступ до частини свого архіву.
Про це йдеться на сайті ЦРУ.
Вказується, що загалом розсекречені близько 930 тисяч документів більше ніж на 12 млн сторінок.
У цих документах - напрацювання ЦРУ з моменту заснування і до середини 90-х років. Раніше вони були доступні тільки в Національному архіві в Меріленді.
Всі документи розбиті на колекції за темами: холодна війна, В'єтнам, берлінський тунель, корейська війна, літак-розвідник U-2 і т.д.
За запитом Ukraine пошук на сайті видає більш ніж 11 тисяч розсекречених документів.
В архівах також міститься інформація про українську політику, природні багатства, наукові досягнення і настрої населення в різні часи і в різних областях, військовий потенціал в окремих регіонах.
Деякі з цих документів розсекречено тільки в січні 2017 року, а найстаріші датовані 40-и роками.