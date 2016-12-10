Розвідка США розсекретила більше 11 тисяч документів про Україну

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Деякі з цих документів розсекречено тільки в січні 2017 року, а найстаріші датовані 40-и роками

Центральне розвідувальне управління США відкрило доступ до частини свого архіву.

Про це йдеться на сайті ЦРУ.

Вказується, що загалом розсекречені близько 930 тисяч документів більше ніж на 12 млн сторінок.

У цих документах - напрацювання ЦРУ з моменту заснування і до середини 90-х років. Раніше вони були доступні тільки в Національному архіві в Меріленді.

Всі документи розбиті на колекції за темами: холодна війна, В'єтнам, берлінський тунель, корейська війна, літак-розвідник U-2 і т.д.

За запитом Ukraine пошук на сайті видає більш ніж 11 тисяч розсекречених документів.

В архівах також міститься інформація про українську політику, природні багатства, наукові досягнення і настрої населення в різні часи і в різних областях, військовий потенціал в окремих регіонах.

Деякі з цих документів розсекречено тільки в січні 2017 року, а найстаріші датовані 40-и роками.