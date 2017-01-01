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    Розвідка США розсекретила документи про холодну війну та В’єтнам

    • Сьогодні, 10:30
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    Раніше доступ до цих документів був можливий лише через чотири комп'ютерних термінали, які розташовані в будівлі Національних архівів у штаті Меріленд

    Центральне розвідувальне управління США розсекретило свій архів з близько 13 млн документів. Із записів, що стосуються діяльності відомства з моменту його створення (1947 рік) до 1990-х років, знято гриф секретності.

    Вони розкривають, зокрема, дані роботи ЦРУ в часи холодної війни і воєнних конфліктів у В'єтнамі та Кореї.

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    Наголошується, що раніше доступ до цих документів був можливий тільки через чотири комп'ютерних термінали, які розташовані в будівлі Національних архівів у штаті Меріленд.

    ЦРУ збиралося представити дані архіву до кінця 2017 року, але завершило роботи з підготовки документів раніше запланованого терміну.

    Джерело: Укрінформ

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