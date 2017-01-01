Розвідка США розсекретила документи про холодну війну та В’єтнам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Раніше доступ до цих документів був можливий лише через чотири комп'ютерних термінали, які розташовані в будівлі Національних архівів у штаті Меріленд

Центральне розвідувальне управління США розсекретило свій архів з близько 13 млн документів. Із записів, що стосуються діяльності відомства з моменту його створення (1947 рік) до 1990-х років, знято гриф секретності.

Вони розкривають, зокрема, дані роботи ЦРУ в часи холодної війни і воєнних конфліктів у В'єтнамі та Кореї.

Наголошується, що раніше доступ до цих документів був можливий тільки через чотири комп'ютерних термінали, які розташовані в будівлі Національних архівів у штаті Меріленд.

ЦРУ збиралося представити дані архіву до кінця 2017 року, але завершило роботи з підготовки документів раніше запланованого терміну.

Джерело: Укрінформ