Розвідка США розсекретила документи про холодну війну та В’єтнам
- Сьогодні, 10:30
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Раніше доступ до цих документів був можливий лише через чотири комп'ютерних термінали, які розташовані в будівлі Національних архівів у штаті Меріленд
Центральне розвідувальне управління США розсекретило свій архів з близько 13 млн документів. Із записів, що стосуються діяльності відомства з моменту його створення (1947 рік) до 1990-х років, знято гриф секретності.
Вони розкривають, зокрема, дані роботи ЦРУ в часи холодної війни і воєнних конфліктів у В'єтнамі та Кореї.
Наголошується, що раніше доступ до цих документів був можливий тільки через чотири комп'ютерних термінали, які розташовані в будівлі Національних архівів у штаті Меріленд.
ЦРУ збиралося представити дані архіву до кінця 2017 року, але завершило роботи з підготовки документів раніше запланованого терміну.
Джерело: Укрінформ