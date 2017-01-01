У Сенаті США почалися слухання претендента на пост глави Пентагону

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Існує невелика складність щодо призначення Джеймса Маттіса на посаду міністра оборони США

Комітет з питань збройних сил Сенату США на чолі з Джоном Маккейном розпочав слухання претендента на посаду міністра оборони США, колишнього чотирьохзіркового генерала американського Корпусу Морської піхоти Джеймса Маттіса.

Одне з головних питань, яке може виникнути перед претендентом на головну посаду в Пентагоні, є відповідь оборонного відомства США на загрозу з боку Росії. У тому числі йдеться про агресію РФ у Східній Європі, поведінку в Сирії, а також кіберактивність проти США та їхніх союзників.

Очевидно, йтиметься також про інші напрями військової політики Сполучених Штатів. Це охоплює лідируючу участь країни в НАТО, ситуацію на Близькому Сході, відповідь на ядерну загрозу з боку КНДР. Крім того, актуальними можуть стати питання розвитку військового потенціалу, в тому числі програм розбудови новітніх зразків авіа-, морських та сухопутних бойових компонентів.

Джеймс Маттіс, який присвятив більшу частину свого життя військовій службі, вже висловлював свою позицію по цих напрямах, яка, здебільшого співпадає з підходами республіканців у Конгресі, в тому числі сенатора Маккейна. Крім того, нинішній глава Пентагону Ештон Картер наголосив, що дуже поважає вибір адміністрацією Трампа наступного міністра оборони.

Тим часом, існує невелика складність щодо призначення Джеймса Маттіса на цю посаду. Для того, щоб екс-генерал був затверджений главою оборонного відомства США, Конгрес має зробити виключення у Федеральному законодавстві для нього в розділі, що глава Пентагону не повинен впродовж останніх семи років перебувати на військовій службі. Маттіс лише в 2013 році пішов у відставку з посади командувача Центрального командування США.

Конгрес уже робив такий виняток, але лише один раз, коли генерал Джордж Маршалл був призначений на цю посаду в 1950 році.

Джерело: Укрінформ