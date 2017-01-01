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    Рятувальники попередили про пожежну небезпеку у дев’яти областях

    • Сьогодні, 11:01
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    У ДСНС закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах

    Сьогодні, 6 червня, у дев’яти областях України очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

    «6 червня у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській та у більшості районів Одеської та Миколаївської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки», - йдеться в повідомленні.

    Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

    Нагадаємо, 6 червня на заході України пройдуть дощі з грозами, місцями повітря прогріється до +31°.

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