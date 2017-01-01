Рятувальники попередили про пожежну небезпеку у дев’яти областях

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У ДСНС закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах

Сьогодні, 6 червня, у дев’яти областях України очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«6 червня у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській та у більшості районів Одеської та Миколаївської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки», - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, 6 червня на заході України пройдуть дощі з грозами, місцями повітря прогріється до +31°.