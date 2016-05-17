Рятувальники зняли з криги 12 рибалок на Каховському водосховищі

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Для проведення рятувальних робіт було задіяно човен рибальської артілі

У Запорізькій області рятувальники зняли з дрейфуючої криги 12 рибалок.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

«4 січня, об 11 год. 30 хв. до Служби порятунку Запорізької області надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що в Каховському водосховищі між с. Балки та м. Дніпрорудне, в 1000 метрах від берега на відірваній кризі дрейфують рибалки та потребують допомоги», - йдеться у повідомленні.

Для проведення рятувальних робіт було задіяно човен рибальської артілі, додатково до місця події вийшов катер на повітряній подушці «МАРС 700» 1-го державного пожежно-рятувального загону м. Енергодар ГУ ДСНС України в Запорізькій області.

Навпроти м. Дніпрорудне в 300 метрах від берегу в районі міської пристані на рибацькому човні з криги було знято 9 чоловік; навпроти с. Балки в 2000 метрах від берега на човні зняли з криги та вивезли на берег ще 3 чоловіка. Загалом врятовано 12 чоловік, яким медична допомога не знадобилась.