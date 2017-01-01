Рятувальники з’ясовують, що за сморід охопив Київ

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В ДСНС поки не можуть назвати причину запаху гару в місті

Мешканці столиці скаржаться на їдкий сморід: з ночі до Державної служби України з надзвичайних ситуацій почали надходити дзвінки з відповідними повідомленнями.

Запах чути в Солом'янському, Голосіївському, Оболонському районах, на Троєщині та Позняках.

«Люди скаржаться на димку над містом і запах гару. Ми приймаємо дзвінки, виїжджаємо на перевірку території, але загоряння поки що не помічені. Щоб визначити їх характер і джерело гарі, потрібен точний адреса займання, а люди його не називають. В таку погоду, можливо, запах гару чути через палаючі сміттєві баки, але знову таки, що саме горить, ми поки сказати не можемо», - повідомили в ДСНС міста.

Раніше в соцмережах кияни почали писати про смог і неприємний запах в різних районах міста. Очевидці припускають, що запах гару пов'язаний із сміттєспалювальним заводом.

Джерело: Сегодня