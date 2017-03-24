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    Саакашвілі буде ведучим на телебаченні

    • Вчора, 23:36
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    Михайло Саакашвілі
    Михайло Саакашвілі

    Колишній президент Грузії спробує себе у якості ведучого на одному з українських телеканалів

    Прес-секретар колишнього очільника Одеської облдержадміністрації Михайла Саакашвілі підтвердила інформацію про те, що політик буде ведучим на телебаченні.

    «У нас немає поки чітких домовленостей. І коли це все станеться, ми повідомимо. Я можу сказати, що це точно буде проект, але не можу сказати, що це точно буде канал ZIK», – сказала прес-секретар Саашкашвілі Дарина Чиж в коментарі «Детектору медіа».

    Чиж додала, що Саакашвілі буде ведучим.

    Зазначимо, що сьогодні народний депутат Борислав Береза заявив, що його запросили у ток-шоу на телеканалі «ZIK», яке начебто вестиме Саакашвілі.

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    Креативний продюсер телеканалу Наталії Влащенко натомість заявила, що їй про це нічого не відомо.

    «Нічого про це не знаю. На жодній з нарад у редакції про це мова не йшла. Я думаю, що всі питання треба задавати самому Бориславу Березі», - сказала вона.

    «Главком» також сьогодні повідомляв, що соратника Саакашвілі Боровика позбавлять українського громадянства.

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