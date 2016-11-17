Саакашвілі розповів, хто і як приймає важливі політичні рішення в Україні

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Міхеїл Саакашвілі

У Порошенка досить важелів, щоб шантажувати олігархів, - екс-голова Одеської ОДА

Колишній губернатор Одещини Міхеїл Саакашвілі розповів, що всі рішення в Україні приймаються Петром Порошенком, а також нардепами Ігорем Кононенком та Олександром Грановським, пише «Цензор».

«Є Порошенко, і є Кононенко і Грановський - це його права і ліва руки. Гройсман повністю маргіналізований. Яценюк взагалі ні при чому виявився, Авакова президент боїться, - зазначив він. - У Порошенка досить важелів, щоб шантажувати олігархів. Григоришина він з в'язниці врятував. З Ахметовим він дуже активно займається енергосхемами. На Пінчука у нього є теж багато важелів. Олігархи з Опоблока теж дуже тісно співпрацюють з президентом. У них спільні інтереси - наприклад, ринок «7 кілометр» ділять Юра Єнакіївський і люди президента. Також і заводи Курченка».

Саакашвілі також розповів, що кум Порошенка Олег Гладковський заробляє на військових заводах і закупівлі. «Ось скандал - беруть з Придністров'я військові двигуни, і під молдавськими документами якийсь росіянин з Німеччини закуповує і постачає їх на українські БТРи! І це все під Гладковським», - сказав він.

Саакашвілі також додав, що Порошенко та Кононенко багато заробляють на газі. «Лібералізація ринку газу дуже допомогла зараз Кононенку - його група контролює закупівлю газу для приватних підприємств. Тобто «Нафтогаз» закуповує газ за цінами для населення, а для приватних підприємств купують через облгаз за вищими цінами», - сказав він.