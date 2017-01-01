Садовий після зустрічі з Порошенком чекає, що Генпрокуратура вручить йому підозру

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Садовий повідомив, що мав зустріч із президентом України Петром Порошенком, під час якої висловив главі держави свою позицію щодо блокади на Донбасі

Мер Львова Андрій Садовий очікує на вручення йому генпрокуратурою повідомлення про підозру через блокаду його однопартійцями з «Самопомочі» окупованих територій Донбасу.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

«Дізнався, що вже незабаром маю отримати від прокуратури повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину», - написав Садовий.

Львівський міський голова також повідомив, що мав зустріч із президентом України Петром Порошенком, під час якої висловив главі держави свою позицію з цього питання.

«Президент запитав, яка моя позиція - я відповів. Вона співзвучна з позицією «Самопомочі». Ситуацію, на нашу думку, можуть врегулювати:

- звільнення за будь-яку ціну наших полонених (якщо навіть необхідно буде міняти за формулою «один на сто», то треба міняти);

- прийняття Закону про визнання статусу територій підконтрольних «ЛНР» і «ДНР» як окупованих Росією з усіма міжнародно-правовими наслідками (і забороною торгівлі автоматично)», - написав Садовий.

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