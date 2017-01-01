«Самопоміч» відповідальна за спроби підтримати блокаду у місцевих радах, - експерт

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Експерт вважає, що ситуація з блокадою певним чином вирішилася, адже влада взяла ситуацію під свій контроль

На думку політичного експерта, директора Інституту соціально-політичного проектування «Діалог» Андрія Міселюка, партія «Самопоміч» несе відповідальність за спроби «протягнути» рішення про підтримку транспортної блокади Донбасу у місцевих радах.

Про це він заявив сьогодні в ефірі телеканалу «112».

«Ситуація в регіонах зараз надзвичайно гостра, оскільки там камінням спотикання стало питання блокади. Партія «Самопоміч» та партія «Укроп» намагалися в радах Західних областей та в Дніпровській міськраді, де Самопоміч контролює 2 ключових посади – секретаря міськради та голови бюджетної комісії – протягнути постанову щодо підтримки блокади. Десь їм це вдалося, наприклад у Волинській обласній раді, в Полтавській тощо. В Дніпровській міськраді їм це не вдалося. Звичайно, тим містам та областям, де блокаду підтримали, сьогодні на Раді регіонів президент це згадає», - сказав експерт, коментуючи порядок денний Ради регіонального розвитку, що проходить сьогодні у Києві.

Крім того, експерт нагадав про зустріч глави держави із лідером «Самопомічі» Андрієм Садовим, який був одним із ініціаторів блокади.

«Ми пам’ятаємо, що буквально півтори тижні тому президент закликав до себе на бесіду голову партії «Самопоміч» Андрія Садового та вів з ним розмову. Адже саме «Самопоміч» та її представники у місцевих радах були ініціаторами звернень з підтримкою цієї блокади. Оскільки зараз рішення РНБО вже є і ситуація з блокадою певним чином вирішилася, звичайно, влада нарешті взяла ситуацію під контроль», - сказав він.

Пізніше президент Петро Порошенко на засіданні Ради регіонального розвитку заявив, що рішення деяких місцевих рад про підтримку блокади розхитують ситуацію в країні та висловив претензії головам цих рад.

Нагадаємо, у лютому на 18-й сесії Дніпровської міськради представники «Укропу» та «Самопомочі» на чолі з секретарем міськради В’ячеславом Мішаловим ініціювали прийняття постанови про підтримку транспортної блокади Донбасу, проте рішення не набрало достатньо голосів.