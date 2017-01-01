Самойлова, яку не пустили до України, зібралася до окупованого Криму

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СБУ на три роки заборонила в'їзд до країни співачці Юлії Самойловій

Юлія Самойлова виступатиме в Севастополі

Переможниця російського відбору Євробачення Юлія Самойлова, яку не пустили до України через порушення кордонів у Криму, знову зібралася виступити на окупованому півострові.

Про це повідомляє прес-служба співачки.

«Вона виступатиме в Севастополі. Щонайменше, станом на сьогодні все підтверджено. Планується, що Юля заспіває там 2-3 пісні», – розповіли в прес-службі.

Раніше кримські ЗМІ повідомляли про ймовірність виступу Самойлової у Севастополі 9 травня.

Як повідомлялося, 22 березня Служба безпеки України на три роки заборонила в'їзд до країни співачці Юлії Самойловій, яка мала представляти Росію на конкурсі «Євробачення-2017», через її відвідування окупованого Криму. Вона виступала на фестивалі «Світ спорту і добра», який проходив на анексованому півострові в 2015 році.

Джерело: Радіо Свобода