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    Самойлова, яку не пустили до України, зібралася до окупованого Криму

    • Сьогодні, 05:11
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    СБУ на три роки&nbsp;заборонила&nbsp;в'їзд до країни співачці Юлії Самойловій
    СБУ на три роки заборонила в'їзд до країни співачці Юлії Самойловій

    Юлія Самойлова виступатиме в Севастополі

    Переможниця російського відбору Євробачення Юлія Самойлова, яку не пустили до України через порушення кордонів у Криму, знову зібралася виступити на окупованому півострові.

    Про це повідомляє прес-служба співачки.

    «Вона виступатиме в Севастополі. Щонайменше, станом на сьогодні все підтверджено. Планується, що Юля заспіває там 2-3 пісні», – розповіли в прес-службі.

    Раніше кримські ЗМІ повідомляли про ймовірність виступу Самойлової у Севастополі 9 травня. 

    Як повідомлялося, 22 березня Служба безпеки України на три роки заборонила в'їзд до країни співачці Юлії Самойловій, яка мала представляти Росію на конкурсі «Євробачення-2017», через її відвідування окупованого Криму. Вона виступала на фестивалі «Світ спорту і добра», який проходив на анексованому півострові в 2015 році.

    Джерело: Радіо Свобода

    Євробачення ЗМІ Юлія Самойлова
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