Офіційно: СБУ заборонила в’їзд в Україну Самойловій

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Юлія Самойлова

Самойловій заборонили приїздити в Україну протягом трьох років

Служба безпеки України заборонила російській учасниці на конкурсі «Євробачення» Юлії Самойловій приїжджати в країну протягом трьох років, повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

«Служба безпеки України заборонила в'їзд на територію України громадянці Російської Федерації Юлії Самойловій терміном на 3 роки. Рішення прийнято на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України », - сказала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ підготувала документи на закриття в'їзду Юлії Самойловій терміном на три роки.

Керівник апарату СБУ Олександр Ткачук зазначав, що «робити якісь поблажки для окремих людей буде ознакою певної дискримінації».

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що заміну Самойлової шукати не будуть, а також висловив сподівання, що виконавицю все-таки пустять в Україну.

Нагадаємо, СБУ раніше допускала ймовірність відмовити Самойловій приїжджати в країну через її відвідини окупованого Криму. Вона виступала на фестивалі «Світ спорту і добра», який проходив на анексованому півострові в 2015 році.