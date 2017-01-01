Санкції притисли. Путін затвердив стратегію економічної безпеки РФ до 2030-го



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

Стратегія спрямована на забезпечення протидії викликам і загрозам економічної безпеки, йдеться в документі

Президент Росії Володимир Путін затвердив стратегію економічної безпеки РФ на період до 2030 року, в якій визначаються виклики і загрози економіці, а також цілі, основні напрямки та завдання державної політики в сфері забезпечення безпеки.

«Ця стратегія спрямована на забезпечення протидії викликам і загрозам економічної безпеки, запобігання кризовим явищам в ресурсно-сировинній, виробничій, науково-технологічній та фінансовій сферах, а також на недопущення зниження якості життя населення», - йдеться в указі.

Згідно з документом, уряду РФ необхідно в тримісячний термін розробити заходи організаційного, нормативно-правового та методичного характеру, необхідні для реалізації стратегії, пише ТАСС.

Попередня держстратегія економічної безпеки РФ була прийнята в 1996 році, з тих пір ситуація в світовій економіці і в економіці Росії помітно змінилася. Рішення про розробку нового документа було прийнято на засіданні Ради безпеки РФ в липні 2015 року. З тих пір він неодноразово обговорювалося на майданчику РБ РФ.

Нагадаємо, що США та ЄС ввели санкції проти Росії через агресію РФ щодо України.

Повідомлялося, що економічні санкції ЄС проти Росії буде продовжено без значних обговорень наприкінці червня.