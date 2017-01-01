  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Сапери виявили осколки «Граду» після ворожого обстрілу Красногорівки

    • Сьогодні, 21:33
    • Розсилка
    Павло Жебрівський на місці обстрілу Красногорівки
    Павло Жебрівський на місці обстрілу Красногорівки

    У неділю російські окупанти гатили по школі і лікарні в Красногорівці з «Градів»

    У Красногорівці Донецької області на місці ворожого обстрілу сапери виявили осколки модифікованих реактивних снарядів «Град».

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

    «У неділю російські окупанти гатили по школі і лікарні в Красногорівці з «Градів». Сапери виявили на місці осколки модифікованих реактивних снарядів «Град», - написав Жебрівський.

    Як повідомляв «Главком», 29 травня, близько 2:30 ночі бойовики почали обстрілювати позиції українських військових поблизу Красногорівки з тимчасово окупованого Донецька з артилерії 122 і 152 мм.  Близько півтора десятка таких боєприпасів розірвалося біля позицій ЗСУ.

    1876765
    Читайте також
    АТО бойовики на Донбасі ЗСУ Павло Жебрівський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ