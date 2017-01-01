Сапери виявили осколки «Граду» після ворожого обстрілу Красногорівки
- Сьогодні, 21:33
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У неділю російські окупанти гатили по школі і лікарні в Красногорівці з «Градів»
У Красногорівці Донецької області на місці ворожого обстрілу сапери виявили осколки модифікованих реактивних снарядів «Град».
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
«У неділю російські окупанти гатили по школі і лікарні в Красногорівці з «Градів». Сапери виявили на місці осколки модифікованих реактивних снарядів «Град», - написав Жебрівський.
Як повідомляв «Главком», 29 травня, близько 2:30 ночі бойовики почали обстрілювати позиції українських військових поблизу Красногорівки з тимчасово окупованого Донецька з артилерії 122 і 152 мм. Близько півтора десятка таких боєприпасів розірвалося біля позицій ЗСУ.