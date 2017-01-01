Сапери виявили осколки «Граду» після ворожого обстрілу Красногорівки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Павло Жебрівський на місці обстрілу Красногорівки

У неділю російські окупанти гатили по школі і лікарні в Красногорівці з «Градів»

У Красногорівці Донецької області на місці ворожого обстрілу сапери виявили осколки модифікованих реактивних снарядів «Град».

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«У неділю російські окупанти гатили по школі і лікарні в Красногорівці з «Градів». Сапери виявили на місці осколки модифікованих реактивних снарядів «Град», - написав Жебрівський.

Як повідомляв «Главком», 29 травня, близько 2:30 ночі бойовики почали обстрілювати позиції українських військових поблизу Красногорівки з тимчасово окупованого Донецька з артилерії 122 і 152 мм. Близько півтора десятка таких боєприпасів розірвалося біля позицій ЗСУ.