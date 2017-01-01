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    Савченко: Багато батьків знаходять інформацію про те, що їхні діти в 2014-му були продані в рабство у Бєлгород чи Чечню

    • Сьогодні, 17:30
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    Народний депутат Надія Савченко
    Народний депутат Надія Савченко

    Нардеп затребувала у державних структур списки безвісти зниклих

    Поповненням списків зниклих безвісти, на відміну від списків полонених, фактично займаються їхня родичі. Про це в кулуарах Верховної Ради розповіла журналістам народний депутат Надія Савченко.

    «Зниклих безвісти тисячі. Я подала запити на всі українські військові структури, РНБО, Міністерство з окупованих територій, щоб вони надали інформацію, чи ведуть вони списки людей, які зникли безвісти, поранених, вбитих, списки захоплених - як військових, так і цивільних, чи є у них підрахунок збитків, які завдані війною, агресором Україні в стратегічному та інфраструктурному плані», - сказала вона.

    За словами нардепа, дуже багато батьків сьогодні знаходять інформацію про те, що їхні діти, насправді, знаходяться «в рабстві».

    «Вони знаходять інформацію, що їхні діти були просто продані в рабство. Що, коли ще був хаос в 2014 році, їхні діти були продані в рабство і зараз знаходяться то в Бєлгороді, то десь в Чечні. І така інформація не виключена», - зазначила Савченко.

    Нагадаємо, раніше Надія Савченко у себе на сторінці у Facebook опублікувала списки полонених українців, яких утримують на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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