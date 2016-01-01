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Савченко створює свою партію

Депутат Надія Савченко анонсувала створення власної громадської платформи РУНА

У понеділок, 26 грудня, Надія Савченко виступить на прес-конференції «Концепція системних змін України як унітарної децентралізованої республіки».

Про це народний депутат повідомила через свою ФБ-сторінку, де зазначено, що у ході прес—конференції буде представлено громадську платформу РУНА: Рух, Реформи, Революція українського народу.



Її учасники: Надія Савченко, Назар Мухачов,сотник 26 сотні Самооборони Майдану, Отаман ГО «Українське Козацьке Військо» (м.Київ), Теодор Дяків, представник експертної групи «Народний суверенітет» (м. Львів).

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Нагадаємо, у четвер, 22 грудня, Верховна Рада України виключила Надію Савченко зі складу української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Офіційне пояснення: льотчицю делегували туди для її якомога швидшого звільнення з російського ув'язнення, а оскільки ця місія успішно виконана, то поїздки в Страсбург їй вже не потрібні. Але очевидно, що рішення щодо Савченко - це реакція української влади на її переговори з лідерами так званих «ЛНР» та «ДНР». Заяви Надії вкрай відрізняються від позиції офіційного Києва.

Як писав у своїй авторській колонці журналіст Сергій Руденко, два останніх тижні стали вирішальними в політичній кар'єрі Савченко. Її зустріч в Мінську з Ігорем Плотницьким та Олександром Захарченком, схоже, стала останньою краплею, через яку терпець у керівництва країни урвався. Президент України Петро Порошенко досить різко висловився щодо переговорів Надії Савченко з лідерами самопроголошених республік. СБУ викликала її на допит. А «Батьківщина» виключила Савченко з лав парламентської фракції, попри те, що на останніх виборах вона очолювала список партії Юлії Тимошенко. Втім, у самому парламенті Надію не позбавили мандата.

Савченко впевнена в своїй правоті й, схоже, щиро переконана, що її переговори з лідерами сепаратистів потрібні Україні. Саме так, шляхом переговорів, на думку Надії, можна вирішити більшість проблем на Сході країни: від обміну полоненими до цілковитого припинення вогню. Савченко відмовляється визнати Плотницького та Захарченко терористами, називаючи їх «колабораціоністами». Те, що її переговори з лідерами «ЛНР» та «ДНР» були підтримані Москвою, Надію не засмучує.



