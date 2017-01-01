Сайт Адміністрації президента досі пропонує поділитися інформацією у «ВКонтакте»

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Спеціальна кнопка для соцмережі «Одноклассники», також відсьогодні забороненої в Україні, на сайті президента відсутня

На сайті президента України пропонується поділитися указом президента Петра Порошенка №133 від 15 травня про заборону соціальної мережі «ВКонтакте» у самій соцмережі «ВКонтакте». Про це свідчить наявність спеціальної кнопки, яка розташована внизу тексту указу. З її допомогою можна моментально поділитися вмістом указу в російській соцмережі.

При цьому варто зазначити, що спеціальна кнопка для соцмережі «Одноклассники», також ыз сьогоднішнього дня забороненої в Україні, відсутня.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти 1228 фізичних і 468 юридичних осіб.

Україна заборонила провайдерам надавати послуги з доступу користувачам мережі інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники», а також сервісів «Яндекс». Соцмережі бурхливо відреагували на заборону.

Джерело: Українські новини