  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Сайт Адміністрації президента досі пропонує поділитися інформацією у «ВКонтакте»

    • Сьогодні, 13:35
    • Розсилка

    Спеціальна кнопка для соцмережі «Одноклассники», також відсьогодні забороненої в Україні, на сайті президента відсутня

    На сайті президента України пропонується поділитися указом президента Петра Порошенка №133 від 15 травня про заборону соціальної мережі «ВКонтакте» у самій соцмережі «ВКонтакте». Про це свідчить наявність спеціальної кнопки, яка розташована внизу тексту указу. З її допомогою можна моментально поділитися вмістом указу в російській соцмережі.

    При цьому варто зазначити, що спеціальна кнопка для соцмережі «Одноклассники», також ыз сьогоднішнього дня забороненої в Україні, відсутня.

    591ad13911cd5-ayllifuzhhq--1-

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти 1228 фізичних і 468 юридичних осіб.

    Україна заборонила провайдерам надавати послуги з доступу користувачам мережі інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники», а також сервісів «Яндекс». Соцмережі бурхливо відреагували на заборону.

    Джерело: Українські новини

    Читайте також
    Адміністрація Президента інтернет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ