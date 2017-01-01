СБУ інсценувала викрадення Гончаренка

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Нардеп каже, що спецоперація з його викрадення готувалася кілька місяців

Історія з викраденням нардепа Олексія Гончаренка виявилася інсценуванням СБУ, пише «Страна».

За версією спецслужби, замовлення на викрадення Олексія Гончаренка нібито справді було – його зробив депутат райради села Лиманське Олександр Кушнарьов (його син загинув 2 травня 2014 року в Одесі, в Будинку профспілок). І, швидше за все, це була помста за сина.

«Виконавці мали викрасти Гончаренка, засліпити його і перебити ноги. А потім викинути десь біля дороги. СБУ заздалегідь отримала інформацію про підготовку викрадення. Потім здійснила інсценування з викраденням – відео показали замовнику викрадення, Кушнарьову. Після того, як замовник переконався в тому, що замовлення виконане, він оплатив його виконавцям. Таким чином, докази було отримано», – пояснив глава СБУ Одеської області Сергій Батраков.

Сам Гончаренко заявив, що спецоперація з його викрадення готувалася кілька місяців. Про це він заявив в ефірі телеканала NewsOne. «Йдеться про спецоперацію наших силових структур, у рамках якої було затримано основну групу, що планувала організацію кількох злочинів, у тому числі й завдання тяжких тілесних ушкоджень мені. Я виступав у цій спецоперацій, яка готувалася кілька місяців, у ролі потерпілого-наживки. Сьогодні її апогей. Це було приурочено до 23 лютого для проросійських сил», – зазначив Гончаренко.