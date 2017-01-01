Викрадено народного депутата (оновлено)

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Олексій Гончаренко

У прокуратурі Одещини стверджують, що невідомі викрали нардепа від БПП

Невідомі викрали народного депутата від Блоку Петра Порошенка Олексія Гончаренка. Про це повідомляє одеське видання «Думская» із посиланням на прокуратуру Одеської області.

Наразі із телефоном Гончаренка зв'язок відсутній.

Наразі факт викрадення нардепа підтвердила речниця Генпрокурора Лариса Сарган та речниця СБУ Олена Гітлянська.

Нагадаємо, 9 лютого Гончаренко вимазав фарбою Берлінську стіну. У німецькому посольстві в Києві назвали порушенням Віденської дипломатичної конвенції дії нардепа Олексія Гончаренка, який розмалював червоною фарбою уламок Берлінської стіни перед будівлею дипмісії. Посол України в Німеччині Андрій Мельник засудив напад народного депутата України на шматок Берлінського муру у Києві.

Прокуратура Києва порушила кримінальне провадження щодо Гончаренка.