СБУ оголосила російську церкву найбільшою в Україні, а за Кирилом визнала особливий статус (ДОКУМЕНТ)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Патріарх Кирило та президент країни-агресора Володимир Путін

У силовому відомстві кажуть, що спільно з іншими органами влади вивчають питання заборони Гундяєву в'їзду в Україну

Служба безпеки України разом з іншими уповноваженими органами державної влади вивчають питання щодо можливості вжиття стосовно предстоятеля Російської православної церкви патріарху Кирилу (Гундяєву) відповідних обмежувальних заходів.

Про це зазначено у відповіді департаменту захисту національної державності СБУ на інформаційний запит, що з’явився на сайті «Доступ до правди».

Водночас у силовому відомстві наголосили, що Українська православна церква перебуває в канонічній єдності з Російською православною церквою та є «найбільшою православною конфесією» на території України. Це надає патріарху Кирилу як главі однієї з найбільших помісних церков світу певний соціальний статус. Нагадаємо, що численні соціологічні дослідження засвідчують, що насправді кількість вірян церкви Московського патріархату в Україні давно поступається кількості вірян Київського патріархату.

У Службі безпеки зауважили, що заборона в’їзду на територію України застосовується до осіб на підставі законів про СБУ, про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, про санкції, які вчинили суспільно небезпечні діяння, що суперечить інтересам забезпечення безпеки держави.

Читайте також: Впливова соціологічна кампанія: Київський патріархат за кількістю вірян майже втричі випереджає Московський