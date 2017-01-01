  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    СБУ на Херсонщині спіймала модератора антиукраїнської групи «ВКонтакте»

    • Сьогодні, 16:30
    • Розсилка

    Зловмисниця героїзувала терористів «ДНР/ЛНР»

    Співробітники Служби безпеки України викрили на Херсонщині адміністратора антиукраїнської групи у російській соціальній мережі «Вконтакте».

    Правоохоронці встановили, що мешканка області під вигаданим ім’ям у соцмережі зареєструвала аккаунт і регулярно розміщувала матеріали, які дискредитують українську владу та військових, закликала до зміни меж державного кордону України. Зловмисниця також героїзувала терористів з так званих «ДНР/ЛНР», намагалася активно залучати «однодумців» до своєї спільноти.

    Під час обшуку за місцем проживання агітаторки співробітники спецслужби виявили комп’ютерну техніку з доказами здійснення антиукраїнської діяльності у соцмережі «Вконтакте».

    Зловмисниці оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України.

    Триває досудове слідство.

    Як повідомлялося, відвідуваність «ВКонтакте» в Україні за п'ять днів після блокування впала на три млн візитів.

    Читайте також
    СБУ Вконтакте
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ