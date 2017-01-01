СБУ на Херсонщині спіймала модератора антиукраїнської групи «ВКонтакте»

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Зловмисниця героїзувала терористів «ДНР/ЛНР»

Співробітники Служби безпеки України викрили на Херсонщині адміністратора антиукраїнської групи у російській соціальній мережі «Вконтакте».

Правоохоронці встановили, що мешканка області під вигаданим ім’ям у соцмережі зареєструвала аккаунт і регулярно розміщувала матеріали, які дискредитують українську владу та військових, закликала до зміни меж державного кордону України. Зловмисниця також героїзувала терористів з так званих «ДНР/ЛНР», намагалася активно залучати «однодумців» до своєї спільноти.

Під час обшуку за місцем проживання агітаторки співробітники спецслужби виявили комп’ютерну техніку з доказами здійснення антиукраїнської діяльності у соцмережі «Вконтакте».

Зловмисниці оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Як повідомлялося, відвідуваність «ВКонтакте» в Україні за п'ять днів після блокування впала на три млн візитів.