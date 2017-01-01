СБУ на Херсонщині спіймала модератора антиукраїнської групи «ВКонтакте»
- Сьогодні, 16:30
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Зловмисниця героїзувала терористів «ДНР/ЛНР»
Співробітники Служби безпеки України викрили на Херсонщині адміністратора антиукраїнської групи у російській соціальній мережі «Вконтакте».
Правоохоронці встановили, що мешканка області під вигаданим ім’ям у соцмережі зареєструвала аккаунт і регулярно розміщувала матеріали, які дискредитують українську владу та військових, закликала до зміни меж державного кордону України. Зловмисниця також героїзувала терористів з так званих «ДНР/ЛНР», намагалася активно залучати «однодумців» до своєї спільноти.
Під час обшуку за місцем проживання агітаторки співробітники спецслужби виявили комп’ютерну техніку з доказами здійснення антиукраїнської діяльності у соцмережі «Вконтакте».
Зловмисниці оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
Як повідомлялося, відвідуваність «ВКонтакте» в Україні за п'ять днів після блокування впала на три млн візитів.