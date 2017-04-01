СБУ на три роки заборонила в’їзд в Україну секретарю Спілки журналістів Росії

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Секретар Спілки журналістів Російської Федерації Ашот Джазоян

Ашот Джазоян раніше відвідував окупований Крим

Служба безпеки України на три роки заборонила в'їзд в країну секретарю Спілки журналістів Російської Федерації Ашоту Джазояну через незаконні відвідування окупованого Росією Криму.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Незалежної медіа-профспілки України.

СБУ винесла Постанову про заборону в'їзду в Україну на основі здійснення Джазояном «суспільно небезпечних дій, які суперечать інтересам забезпечення безпеки України».

Повідомляється, що Спілка журналістів Росії (СЖР) на своєму офіційному сайті оприлюднила власну заяву.

«СЖР вважає своїм обов'язком нагадати зарубіжним партнерам, що у відповідності з законодавством Російської Федерації Крим є суб'єктом РФ. Наша позиція незмінна - для журналістики не існує кордонів», - йдеться в заяві.

До слова, сьогодні від інсульту помер заступник голови правління та програмний директор телеканалу СТБ Сергій Назаров.