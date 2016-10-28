СБУ на Запоріжжі знайшла 40 кг викраденої вибухівки

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В одному з приватних гаражів Василівського району правоохоронці знайшли 40 кг амоніту

У Запорізькій області правоохоронці виявили амонітові шашки, які було викрадено під час перевезення 27 грудня 2016 року.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

У відомстві зазначають, що у грудні на одне з підприємств перевозили 10 тонн амоніту для проведення вибухових робіт. Під час перевезення шашки й було викрадено. Пізніше правоохоронці знайшли викрадене в одному з приватних гаражів Василівського району. Триває слідство.

Амоніт – різновид промислових вибухових речовин, що містить у собі аміачну селітру та тронітротолуом. Вміст тротилу в амонітових шашках сягає 50% об’єму.

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