СБУ на Запоріжжі знайшла 40 кг викраденої вибухівки
- Вчора, 13:13
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Розсилка
В одному з приватних гаражів Василівського району правоохоронці знайшли 40 кг амоніту
У Запорізькій області правоохоронці виявили амонітові шашки, які було викрадено під час перевезення 27 грудня 2016 року.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
У відомстві зазначають, що у грудні на одне з підприємств перевозили 10 тонн амоніту для проведення вибухових робіт. Під час перевезення шашки й було викрадено. Пізніше правоохоронці знайшли викрадене в одному з приватних гаражів Василівського району. Триває слідство.
Амоніт – різновид промислових вибухових речовин, що містить у собі аміачну селітру та тронітротолуом. Вміст тротилу в амонітових шашках сягає 50% об’єму.
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