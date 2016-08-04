СБУ накрила нарколаборатію на Одещині, яку організував росіянин

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Фото: прес-служба СБУ

Правоохоронці вилучили майже 12 кілограмів готового наркотику

Спецслужбовці припинили діяльність потужної нарколабораторії, організованої громадянином Російської Федерації. Правоохоронці встановили, що наркоділки підпільно виготовляли препарат «метадон» та налагодили розгалужену мережу його збуту на території Київської та Одеської областей, повідомляє прес-служба відомства.

Співробітники спецслужби провели низку обшуків за місцем проживання учасників угруповання у Києві, Київській та Одеській областях. Оперативники виявили підпільну нарколабораторію в орендованому приватному будинку на Одещині, яка була оснащена обладнанням для повного циклу виробництва метадону. Правоохоронці вилучили майже 12 кілограмів готового наркотику, 66 кілограмів прекурсорів, понад 500 літрів хімічних сполук і реактивів, які використовуються для виготовлення наркотику.

За висновками експертів, вартість вилученого метадону на «чорному ринку» становить майже 30 мільйонів гривень.

Під час обшуку у Києві за місцем проживання організатора наркобізнесу правоохоронці також вилучили два бойових пістолети, понад двісті патронів до них та три глушники. Відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України. Громадянина Росії та його спільника затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.