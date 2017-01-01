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    СБУ отримала чергові докази участі Росії у війні на Донбасі

    • Сьогодні, 19:58
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    Вогнемет &laquo;Шмель&raquo;&nbsp;
    Вогнемет «Шмель» 

    Правоохоронці виявили реактивний піхотний вогнемет «Шмель» з маркуванням, що свідчить про належність до озброєння російських військ

    Співробітники Служби безпеки України отримали чергові докази російської участі у збройному конфлікті на Сході України. Про це повідомив прес-центр СБУ.

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    «Правоохоронці виявили реактивний піхотний вогнемет «Шмель» на місці бойового зіткнення з терористами у районі Світлодарської дуги. Зброя російського виробництва знаходилася у зведеному та готовому до застосування стані. «Шмель» має маркування на корпусі: 12-91-А, 737, що може свідчити про його належність до озброєння російських військових», - йдеться в повідомленні.

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    СБУ отримала чергові докази участі Росії у війні на Донбасі
    СБУ отримала чергові докази участі Росії у війні на Донбасі
    СБУ отримала чергові докази участі Росії у війні на Донбасі
    СБУ отримала чергові докази участі Росії у війні на Донбасі
    СБУ отримала чергові докази участі Росії у війні на Донбасі
    СБУ отримала чергові докази участі Росії у війні на Донбасі
    СБУ отримала чергові докази участі Росії у війні на Донбасі

    Також у взаємодії зі Збройними Силами оперативники спецслужби виявили в лісовому масиві лісового масиву поблизу села Сизе Станично-Луганського схованку з боєприпасами. Правоохоронці вилучили із схрона чотири постріли до реактивних протитанкових гранат, мінометну міну калібру120 мм та 48 гранатометних пострілів ВОГ-17М.
    Тривають відповідні процесуальні дії.

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    Росія Донбас СБУ
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