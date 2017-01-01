СБУ розпочинає працювати в Одесі у посиленому режимі

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Будинок профспілок в Одесі

Правоохоронні органи мають намір долучити до своєї роботи членів громадських формувань

Сьогодні в Одесі відбулася спільна нарада керівників силових структур за участю заступника голови Служби безпеки України Олега Фролова та першого заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового. Під час заходу правоохоронці обговорювали рівень готовності до забезпечення порядку та безпеки громадян в Одеському регіоні на травневі свята, а також в період трагічних роковин подій 2-го травня 2014 року в Одесі.

Як повідомляє прес-центр спецслужби, було обговорено координацію дій управління СБУ в Одеській області з поліцією, прокуратурою області та іншими відомствами, задіяними для охорони громадського порядку в регіоні. За результатами спільної наради з метою недопущення терористичних та екстремістських проявів, порушень громадського порядку, прийнято рішення з 29 квітня цього року щодо несення посиленого режиму служби усіма правоохоронними органами регіону із залученням членів громадських формувань.

Раніше голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов пообіцяв жорстку реакцію влади на можливі провокації протягом першої декади травня.