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    СБУ виявила в зоні АТО три схованки зі зброєю

    • Сьогодні, 16:48
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    Схованка зі зброєю
    Схованка зі зброєю

    Зброя та боєприпаси передані на зберігання до підрозділів ЗС України

    Служба безпеки України виявила у районі проведення антитерористичної операції ти схованки з військовими засобами ураження. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Поблизу н.п. Іванівка Донецької області співробітники СБУ виявили схрон, з якого вилучили реактивну протитанкову гранату РПГ-22, сім гранат РГД-5 і Ф-1 та набої різного калібру.

    Крім того, неподалік с. Славне на Донеччині правоохоронці вилучили зі схованки протитанкову керовану ракету (ПТКР), дев’ять пострілів до протитанкового гранатомета, гранату Ф-1, три гранати РГН та більше 2600 набоїв.

    В одному із закинутих дачних будинків поблизу н.п. Олексієво-Дружківка Донецької області оперативники спецслужби виявили схрон, у якому знаходилось два фугасних снаряда калібру 122 мм, шість гранат Ф-1 із запалами, тротилова шашка, постріл до гранатомета РПГ-7, кумулятивна граната РГК та більше 1800 набоїв різного калібру.

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    СБУ виявила в зоні АТО три схованки зі зброєю
    СБУ виявила в зоні АТО три схованки зі зброєю
    СБУ виявила в зоні АТО три схованки зі зброєю
    СБУ виявила в зоні АТО три схованки зі зброєю
    СБУ виявила в зоні АТО три схованки зі зброєю
    СБУ виявила в зоні АТО три схованки зі зброєю
    СБУ виявила в зоні АТО три схованки зі зброєю
    СБУ виявила в зоні АТО три схованки зі зброєю

    Зброя та боєприпаси передані на зберігання до підрозділів ЗС України.

    Тривають слідчі дії.

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