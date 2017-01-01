СБУ виявила в зоні АТО три схованки зі зброєю

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Схованка зі зброєю

Зброя та боєприпаси передані на зберігання до підрозділів ЗС України

Служба безпеки України виявила у районі проведення антитерористичної операції ти схованки з військовими засобами ураження. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Поблизу н.п. Іванівка Донецької області співробітники СБУ виявили схрон, з якого вилучили реактивну протитанкову гранату РПГ-22, сім гранат РГД-5 і Ф-1 та набої різного калібру.

Крім того, неподалік с. Славне на Донеччині правоохоронці вилучили зі схованки протитанкову керовану ракету (ПТКР), дев’ять пострілів до протитанкового гранатомета, гранату Ф-1, три гранати РГН та більше 2600 набоїв.

В одному із закинутих дачних будинків поблизу н.п. Олексієво-Дружківка Донецької області оперативники спецслужби виявили схрон, у якому знаходилось два фугасних снаряда калібру 122 мм, шість гранат Ф-1 із запалами, тротилова шашка, постріл до гранатомета РПГ-7, кумулятивна граната РГК та більше 1800 набоїв різного калібру.

Зброя та боєприпаси передані на зберігання до підрозділів ЗС України.

Тривають слідчі дії.