СБУ виявила в зоні АТО зброю російських військ

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Реактивний піхотний вогнемет «Шмель»

Виявлено реактивний піхотний вогнемет «Шмель», який перебуває на озброєнні збройних сил Росії

Служба безпеки України задокументувала ще один факт присутності збройних сил Росії на території України. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«На бойових позиціях українських підрозділів поблизу н.п. Зайцеве Донецької області оперативники спецслужби вилучили реактивний піхотний вогнемет «Шмель», який був залишений бойовиками терористичної організації «ДНР» під час їх відступу після бойових зіткнень із силами АТО», - йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначають, що такий вогнемет не перебуває на озброєнні Збройних Сил України та, за оцінками фахівців, належить до ЗC РФ.