Зруйнована Росією Авдіївка. Вражаючі фото українського волонтера
- Сьогодні, 13:38
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Волонтер показав повсякденне життя українських десантників в Авдіївці
В мережі опублікували фото промзони поблизу Авдіївки. Знімки на своїй сторінці у Фейсбуці опублікував волонтер Іван Богдан.
Волонтер показав повсякденне життя десантників 81-ї бригади. В якому є місце не тільки для бойових дій, а й для невеликих сюрпризів від небайдужих українців.
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Нагадаємо, увечері 5 березня внаслідок обстрілу бойовиків Авдіївку знову було знеструмлено. Також без електропостачання залишилася Донецька фільтрувальна станція.
Станом на понеділок ремонтні роботи на лінії електропередачі та Донецькій фільтрувальній станції поблизу Авдіївки так і не розпочалися.