Зруйнована Росією Авдіївка. Вражаючі фото українського волонтера

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Волонтер показав повсякденне життя українських десантників в Авдіївці

В мережі опублікували фото промзони поблизу Авдіївки. Знімки на своїй сторінці у Фейсбуці опублікував волонтер Іван Богдан.

Волонтер показав повсякденне життя десантників 81-ї бригади. В якому є місце не тільки для бойових дій, а й для невеликих сюрпризів від небайдужих українців.

Нагадаємо, увечері 5 березня внаслідок обстрілу бойовиків Авдіївку знову було знеструмлено. Також без електропостачання залишилася Донецька фільтрувальна станція.

Станом на понеділок ремонтні роботи на лінії електропередачі та Донецькій фільтрувальній станції поблизу Авдіївки так і не розпочалися.