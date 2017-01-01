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    Зруйнована Росією Авдіївка. Вражаючі фото українського волонтера

    • Сьогодні, 13:38
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    Волонтер показав повсякденне життя українських десантників в Авдіївці

    В мережі опублікували фото промзони поблизу Авдіївки. Знімки на своїй сторінці у Фейсбуці опублікував волонтер Іван Богдан.

    Волонтер показав повсякденне життя десантників 81-ї бригади. В якому є місце не тільки для бойових дій, а й для невеликих сюрпризів від небайдужих українців.

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    Зруйнована Росією Авдіївка. Вражаючі фото українського волонтера
    Зруйнована Росією Авдіївка. Вражаючі фото українського волонтера
    Зруйнована Росією Авдіївка. Вражаючі фото українського волонтера
    Зруйнована Росією Авдіївка. Вражаючі фото українського волонтера
    Зруйнована Росією Авдіївка. Вражаючі фото українського волонтера
    Зруйнована Росією Авдіївка. Вражаючі фото українського волонтера
    Зруйнована Росією Авдіївка. Вражаючі фото українського волонтера
    Зруйнована Росією Авдіївка. Вражаючі фото українського волонтера
    Зруйнована Росією Авдіївка. Вражаючі фото українського волонтера
    Зруйнована Росією Авдіївка. Вражаючі фото українського волонтера
    Зруйнована Росією Авдіївка. Вражаючі фото українського волонтера
    Зруйнована Росією Авдіївка. Вражаючі фото українського волонтера
    Зруйнована Росією Авдіївка. Вражаючі фото українського волонтера
    Зруйнована Росією Авдіївка. Вражаючі фото українського волонтера
    Зруйнована Росією Авдіївка. Вражаючі фото українського волонтера
    Зруйнована Росією Авдіївка. Вражаючі фото українського волонтера
    Зруйнована Росією Авдіївка. Вражаючі фото українського волонтера
    Зруйнована Росією Авдіївка. Вражаючі фото українського волонтера
    Зруйнована Росією Авдіївка. Вражаючі фото українського волонтера
    Зруйнована Росією Авдіївка. Вражаючі фото українського волонтера
    Зруйнована Росією Авдіївка. Вражаючі фото українського волонтера
    Зруйнована Росією Авдіївка. Вражаючі фото українського волонтера
    Зруйнована Росією Авдіївка. Вражаючі фото українського волонтера
    Зруйнована Росією Авдіївка. Вражаючі фото українського волонтера
    Зруйнована Росією Авдіївка. Вражаючі фото українського волонтера
    Зруйнована Росією Авдіївка. Вражаючі фото українського волонтера
    Зруйнована Росією Авдіївка. Вражаючі фото українського волонтера

    Нагадаємо, увечері 5 березня внаслідок обстрілу бойовиків Авдіївку знову було знеструмлено. Також без електропостачання залишилася Донецька фільтрувальна станція.

    Станом на понеділок ремонтні роботи на лінії електропередачі та Донецькій фільтрувальній станції поблизу Авдіївки так і не розпочалися.

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