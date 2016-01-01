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    СБУ заборонила в’їзд в Україну головному герою «вогника» на «Інтері»

    • Вчора, 14:31
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    Ян Цапнік
    Ян Цапнік

    Артеменко сподівається, що «Інтер» зверне увагу на інформацію від СБУ та своєчасно приведе свій ефір у відповідність

    29 грудня Служба безпеки Україна заборонила в’їзд в Україну на п’ять років російському актору Яну Цапніку, який зіграв «ополченця армії ДНР з позивним «Майор» у фільмі «Військовий кореспондент» і який зіграв головну роль в новорічному вогнику «Залишаємося зимувати», знятому силами телеканалу «Інтер». Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Нацради з питань телебачення та радіомовлення Юрій Артеменко.

    «До мене в ФБ надходило чимало повідомлень щодо участі громадянина РФ Яна Цапніка в новорічному «вогнику» на «Інтері». При чому, мої дописувачі наголошували на негативній діяльності Я. Цапніка щодо нашої країни. Я звернувся до Служби безпеки України з проханням перевірити інформацію щодо загрози національній та інформаційній безпеці України. От буквально півгодини назад і отримав відповідь від Служби безпеки (докладаю)», - написав Артеменко і виклав копію документу, отриманого від СБУ.

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    Артеменко сподівається, що «Інтер» зверне увагу на інформацію від СБУ та своєчасно приведе свій ефір у відповідність.

    Росія Інтер
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