СБУ заборонила в’їзд в Україну головному герою «вогника» на «Інтері»

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Ян Цапнік

Артеменко сподівається, що «Інтер» зверне увагу на інформацію від СБУ та своєчасно приведе свій ефір у відповідність

29 грудня Служба безпеки Україна заборонила в’їзд в Україну на п’ять років російському актору Яну Цапніку, який зіграв «ополченця армії ДНР з позивним «Майор» у фільмі «Військовий кореспондент» і який зіграв головну роль в новорічному вогнику «Залишаємося зимувати», знятому силами телеканалу «Інтер». Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Нацради з питань телебачення та радіомовлення Юрій Артеменко.

«До мене в ФБ надходило чимало повідомлень щодо участі громадянина РФ Яна Цапніка в новорічному «вогнику» на «Інтері». При чому, мої дописувачі наголошували на негативній діяльності Я. Цапніка щодо нашої країни. Я звернувся до Служби безпеки України з проханням перевірити інформацію щодо загрози національній та інформаційній безпеці України. От буквально півгодини назад і отримав відповідь від Служби безпеки (докладаю)», - написав Артеменко і виклав копію документу, отриманого від СБУ.

Артеменко сподівається, що «Інтер» зверне увагу на інформацію від СБУ та своєчасно приведе свій ефір у відповідність.