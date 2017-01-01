СБУ затримала екс-бойовика «ДНР», який шпигував для спецслужб Росії

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Місто Торецьк, де було затримано бойовика

Спецпризначенці затримали шпигуна, коли той прибув «на завдання» до Торецька

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією затримали в зоні АТО колишнього бойовика терористичної організації «ДНР», який шпигував на користь російських спецслужб.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Уродженець Донбасу у 2014 році приєднався до одного з бандформувань терористів. Згодом, побоюючись відповідальності за свою протиправну діяльність, він виїхав до Росії, де отримав російське громадянство за спрощеною процедурою. Не зумівши за станом здоров’я влаштуватися контрактником до російської армії, зловмисник у 2017 році повернувся на тимчасово окуповані території», - зазначають в СБУ.

На Донбасі чоловік також намагався приєднатися до бандформувань, проте отримав від російських спецслужб більш вигідну пропозицію – за «непогані» гроші шпигувати проти України.

Співробітники СБ України затримали бойовика-шпигуна, коли той прибув до Торецька на Донеччині із завданням збирати інформацію, що мала нашкодити силам АТО.

Наразі вирішується питання щодо відкриття поліцією кримінального провадження за ст. 256 та 260 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вчора правоохоронці затримали колишнього бойовика, який в період захоплення Слов`янська в 2014 році здійснив розбійний напад.