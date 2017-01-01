СБУ затримала на хабарі поліцейського з Тернопільщини

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Лейтенанта поліції затримали в центрі міста «на гарячому»

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарництві дільничного інспектора поліції у місті Заліщики на Тернопільщині. Правоохоронці встановили, що лейтенант поліції вимагав п’ять тисяч гривень з місцевого мешканця за непритягнення до відповідальності за порушення правил дорожнього руху, повідомили у прес-центрі СБУ.

За вказану суму поліцейський також обіцяв повернути чоловіку автомобіль, вилучений за начебто кермування у нетверезому стані. Співробітники спецслужби спільно з внутрішньою безпекою поліції та прокуратурою затримали лейтенанта у власному автомобілі у центрі міста під час отримання частини хабара у розмірі три тисячі гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що вчора співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполіції також викрили на хабарництві начальника одного з підрозділів вінницької поліції. Правоохоронець вимагав 15 тисяч гривень за закриття кримінального провадження.