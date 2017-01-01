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    СБУ затримала на хабарі начальника поліції на Вінниччині

    • Сьогодні, 18:46
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    Затримання поліцейського
    Затримання поліцейського

    Правоохоронець вимагав 15 тисяч гривень за закриття кримінального провадження

    Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполіції викрили на хабарництві начальника одного з підрозділів вінницької поліції. Відповідне повідомлення розміщено на сторінці прес-центру СБУ в Facebook.

    Правоохоронці встановили, що капітан поліції вимагав п’ятнадцять тисяч гривень від підозрюваного у незаконному зберіганні наркотиків. За цю суму зловмисник обіцяв закрити кримінальне провадження.

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    СБУ затримала на хабарі начальника поліції на Вінниччині
    СБУ затримала на хабарі начальника поліції на Вінниччині
    СБУ затримала на хабарі начальника поліції на Вінниччині
    СБУ затримала на хабарі начальника поліції на Вінниччині

    Співробітники спецслужби затримали поліцейського після отримання хабара поблизу місця роботи.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, що нещодавно детективи НАБУ передали до суду справу щодо старшого слідчого ГПУ, який під час проведення обшуку в домоволодінні голови однієї із сільських рад Черкаської області вкрав талони на пальне.

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