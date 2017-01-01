СБУ затримала на хабарі начальника поліції на Вінниччині

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Затримання поліцейського

Правоохоронець вимагав 15 тисяч гривень за закриття кримінального провадження

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполіції викрили на хабарництві начальника одного з підрозділів вінницької поліції. Відповідне повідомлення розміщено на сторінці прес-центру СБУ в Facebook.

Правоохоронці встановили, що капітан поліції вимагав п’ятнадцять тисяч гривень від підозрюваного у незаконному зберіганні наркотиків. За цю суму зловмисник обіцяв закрити кримінальне провадження.

Співробітники спецслужби затримали поліцейського після отримання хабара поблизу місця роботи.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що нещодавно детективи НАБУ передали до суду справу щодо старшого слідчого ГПУ, який під час проведення обшуку в домоволодінні голови однієї із сільських рад Черкаської області вкрав талони на пальне.