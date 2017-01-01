СБУ затримала підприємця, який намагався дати хабар прокурору
- Сьогодні, 04:53
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У Рубіжному СБУ затримала підприємця, який намагався дати хабар прокурору
Зловмисник оцінив закриття прокурором кримінальної справи у п’ять тисяч доларівПідприємця, який намагався дати хабар військовому прокурору Луганського гарнізону, затримала у Рубіжному Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою сил АТО.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Зловмисник оцінив закриття прокурором кримінальної справи у п’ять тисяч доларів та двадцять тисяч гривень.
Правоохоронці «взяли» комерсанта «на гарячому» у момент передачі грошей.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.
Тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, в Одеській області за хабар правоохоронці затримали голову Кілійської РДА Віктора Грекова.