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    СБУ затримала підприємця, який намагався дати хабар прокурору

    • Сьогодні, 04:53
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    <span>У Рубіжному СБУ затримала підприємця, який намагався дати хабар прокурору</span>
    У Рубіжному СБУ затримала підприємця, який намагався дати хабар прокурору

    Зловмисник оцінив закриття прокурором кримінальної справи у п’ять тисяч доларів

    Підприємця, який намагався дати хабар військовому прокурору Луганського гарнізону, затримала у Рубіжному Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою сил АТО.

    Про це повідомляє прес-служба СБУ.

    Зловмисник оцінив закриття прокурором кримінальної справи у п’ять тисяч доларів та двадцять тисяч гривень.

    Правоохоронці «взяли» комерсанта «на гарячому» у момент передачі грошей.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

    Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

    Тривають невідкладні слідчі дії.

    Нагадаємо, в Одеській області за хабар правоохоронці затримали голову Кілійської РДА Віктора Грекова.

    АТО СБУ хабар
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