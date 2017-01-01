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    СБУ знайшла на Донбасі заборонені міни, які використовує армія РФ

    • Сьогодні, 19:08
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    Протипіхотниа міна ПМН-2
    Протипіхотниа міна ПМН-2

    Знайдені міни перебувають на озброєнні російської армії

    Співробітники Служби безпеки України спільно з військовослужбовцями ЗСУ виявили на Донеччині боєприпаси та комплектуючі до них російського виробництва, від використання яких відмовились більше півтори сотні країн, у тому числі Україна. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    «Зі схованки, облаштованої біля однієї з будівель неподалік села Сигнальне Мар’їнського району, де раніше була позиція бойовиків так званої ДНР, оперативники спецслужби вилучили п'ятнадцять протипіхотних мін ПМН-2, декілька комплектуючих елементів від мін різних модифікацій, один ящик з маркуванням «УНИ-1», а також «Свидетельство о качестве» та «Упаковочный лист» в/ч № 42754 від 05.04.2005 року», - йдеться в повідомленні.

    СБУ зазначає, що військова частина № 42754 входить до складу ЗС РФ та дислокується у населеному пункті Плехани Олександрівського району Володимирської області.

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    СБУ знайшла на Донбасі заборонені міни, які використовує армія РФ
    СБУ знайшла на Донбасі заборонені міни, які використовує армія РФ
    СБУ знайшла на Донбасі заборонені міни, які використовує армія РФ
    СБУ знайшла на Донбасі заборонені міни, які використовує армія РФ
    СБУ знайшла на Донбасі заборонені міни, які використовує армія РФ

    «Також свідченням того, що знайдені міни перебувають на озброєнні російської армії, є той факт, що Україна, на виконання положень Оттавської конвенції 1997 року про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їх знищення, ліквідувала всі боєприпаси такого типу, на відміну від Росії, яка принципово відмовилась підписувати цей міжнародний договір», - підкреслюють у СБУ.

    Повідомляється, що міни знищено одним із підрозділів ЗСУ.

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