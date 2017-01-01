СБУ знайшла на Донбасі заборонені міни, які використовує армія РФ

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Протипіхотниа міна ПМН-2

Знайдені міни перебувають на озброєнні російської армії

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовослужбовцями ЗСУ виявили на Донеччині боєприпаси та комплектуючі до них російського виробництва, від використання яких відмовились більше півтори сотні країн, у тому числі Україна. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Зі схованки, облаштованої біля однієї з будівель неподалік села Сигнальне Мар’їнського району, де раніше була позиція бойовиків так званої ДНР, оперативники спецслужби вилучили п'ятнадцять протипіхотних мін ПМН-2, декілька комплектуючих елементів від мін різних модифікацій, один ящик з маркуванням «УНИ-1», а також «Свидетельство о качестве» та «Упаковочный лист» в/ч № 42754 від 05.04.2005 року», - йдеться в повідомленні.

СБУ зазначає, що військова частина № 42754 входить до складу ЗС РФ та дислокується у населеному пункті Плехани Олександрівського району Володимирської області.

«Також свідченням того, що знайдені міни перебувають на озброєнні російської армії, є той факт, що Україна, на виконання положень Оттавської конвенції 1997 року про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їх знищення, ліквідувала всі боєприпаси такого типу, на відміну від Росії, яка принципово відмовилась підписувати цей міжнародний договір», - підкреслюють у СБУ.

Повідомляється, що міни знищено одним із підрозділів ЗСУ.