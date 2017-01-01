Сценарій для «Євробачення» в Києві писатимуть британці

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Команда сценаристів

Британці працюватимуть спільно з шоу-продюсером конкурсу Стюартом Барлоу

Сценарії для шоу «Євробачення-2017», яке у травні пройде в Києві, напишуть британці Алекс Ворал і Тім Телін. Про це повідомляється на сайті телеканалу «UA:Перший».

«Сценарії для шоу «Євробачення-2017» напишуть британці Алекс Ворал і Тім Телін. У співпраці із шоу-продюсером цьогорічного пісенного конкурсу Стюартом Барлоу вони створюватимуть настрій, який потім ведучі зі сцени передадуть глядачам», – йдеться в повідомленні.

«Це неймовірний творчий виклик. Моя робота полягає в тому, щоб допомогти ведучим виглядати неперевершеними, розумними, а також бути веселими для мільйонів людей. Найважче у цьому – змусити сміятися й веселитися таку велику аудиторію, – розповів Ворал. – Нам потрібне «Євробачення». Я думаю, що воно важливе як платформа, де громадяни з усього світу об’єднуються, змагаються і отримують від цього задоволення. Дуже пишаюся тим, що я є частиною цієї події».

Кар'єра Алекса Ворала розпочалась із написанням різноманітних комедійних виступів розмовного жанру. Пізніше почав писати для основних телеканалів Великої Британії.

Тім Телін був спікером на Единбурзькому фестивалі політики, на Radio 4 та на Hay Festival. Він є автором теле- та радіопередач «10 O’Clock Live» (C4), «Listen Against» (R4) та «A Different Breed» (Sky One).

До слова, на усі дев’ять подій «Євробачення вже продано 26 тисяч 919 квитків на загальну суму 36 млн 232 тис грн, що становить 80% очікуваних надходжень.

Нагадаємо, півфінали «Євробачення-2017» відбудуться 9 та 11 травня. Фінал — 13 травня. Ареною шоу обрано Міжнародний виставковий центр у Києві.