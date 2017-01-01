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    Семенченко розповів про своє російське минуле

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    Семен Семенченко
    Семен Семенченко

    Нардеп отримував в «Останкіно» освіту за курсом «Операторська майстерність»

    Народний депутат Семен Семенченко два роки навчався у ВДІКу - Всеросійському державному інститут кінематографії, пише «Цензор».

    «Паралельно отримував в «Останкіно» освіту за курсом «Операторська майстерність». Це було в 2006-2009 роках, у мене вже була перша дитина. Це був факультет додаткової професійної освіти, який давав другу вищу освіту. Я працював підприємцем, у мене вже була дружина, дитина, і паралельно раз на тиждень їздив в суботу та неділю з Москви в Горлівку», - зазначив він.

    Як раніше повідомлялось, Семенченко не має документів про закінчення будь-яких навчальних закладів. Так, за його словами, він закінчив Севастопольський технічний університет за спеціальністю «фінансист», однак диплом не отримав. Крім того, дипломну роботу у ВДІКу він не захищав. Ба більше - документа про наявність середньою освіти у Семенченка на руках теж немає.

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